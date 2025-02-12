Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için Kastamonu'da Hazırlanıyor

Judo Milli Takımı, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na Kastamonu'da hazırlanıyor.

Teknik direktör Mesut Kapan ile antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu nezaretinde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren milli takım kampında 44 sporcu yer alıyor.

Mesut Kapan, AA muhabirine, 2028 Olimpiyatları'na kadar teknik direktör olarak takımın başında olacağını söyledi.

Kastamonu'da 22 kadın ve 22 erkek sporcu ile kampa başladıklarını anlatan Kapan, "Mart ayının 15'ine kadar dört turnuvaya katılacağız. Bu turnuvalar bitene kadar burada kampta olacağız. Bu turnuvalarda sporcularımızı takip edip aralarından 2028 Olimpiyatları'na götürülmesi muhtemel sporcuları belirleyeceğiz." dedi.

Turnuvalar hakkında bilgi veren Kapan, şöyle devam etti:

"Sporcularımız ilk olarak 15 Şubat'ta Azerbaycan'da yapılacak Grand Slam Turnuvası'na katılacak. Turnuva bitiminde kampa dönecekler. Ardından 20-22 Şubat'ta Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Kupası'na gidilecek. Daha sonra Avusturya'da organize edilecek Grand Prix'e ve Karadağ'daki Avrupa Kupası'na katılacaklar. Bu şampiyonalardan sonra kampımız sona erecek."

"Başarılı olan sporcularımızla yolumuza devam edeceğiz"

Güçlü ve deneyimli bir takım olduklarını vurgulayan Kapan, "Paris Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katıldık. Bunların 6'sı hala devam etmekte. 2020 Tokyo Oyunları'na katılanlar ve alttan gelen başarılı yeni sporcular eklendiğinde 20-22 kişilik başarılı bir kadro var. Bunların içinden bu süreçte başarılı olanlarla devam edeceğiz. Hedefimiz 10 sporcu ile Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na katılmak." diye konuştu.

Kapan, katılacakları turnuvaların sıralama açısından da önem taşıdığını dile getirerek, "Bu turnuvalar sonucunda başarılı olan sporcularımızla yolumuza devam edeceğiz. Başarılı olarak üst sıralarda yer alırsak sonraki turnuvalarda bizden alt sıralardaki sporcularla mücadele etme imkanımız olacak. Bu da bize avantaj sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.