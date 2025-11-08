Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 2-0 kazandı.

JUAN'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL

izmir ekibi Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52 ve 55. dakikalarda Juan kaydetti. Golcü oyuncu, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 22'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.