Jota Silva uçak takip kodu ne, Jota Silva İstanbul'a ne zaman, sat kaçta, nereye inecek?
Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan sol kanat transferinde nihayet hedeflediği isme kavuştu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Jota Silva için yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Portekizli kanat oyuncusunun, cuma sabahı saat 07.00 civarında İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, Silva'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak ve transferi resmileştirecek. Peki, Jota Silva uçak takip kodu ne, Jota Silva İstanbul'a ne zaman, sat kaçta, nereye inecek?

KİRALIK TRANSFER TAMAM

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Jota Silva transferinde Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlayacak. Ayrıca yapılan sözleşmede 15.5 milyon Euro tutarında satın alma opsiyonu da bulunacak.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ NETLEŞTİ

İngiliz kulübü, Jota Silva'ya Türkiye'ye gelmesi için resmi izin verdi. Yıldız oyuncu, 12 Eylül Cuma sabahı saat 07.00'de İstanbul'a iniş yapacak. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 karşılaşmada görev alan Jota Silva, bu maçlarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Dinamik oyunu ve yüksek temposuyla dikkat çekti.

JOTA SİLVA UÇAK TAKİP KODU NE?

Jota Silva'nın İstanbul'a gerçekleştireceği uçuşa dair takip kodu ve detaylı bilgiler şu an için paylaşılmadı. Kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

Osman DEMİR
