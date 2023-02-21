Josef de Souza giderayak Süper Lig için şampiyonluk tahmininde bulundu: Galatasaray'ı avantajlı görüyorum

Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza, Galatasaray'ın ligde şampiyonluğa ulaşacağını düşündüğünü söyledi. Brezilyalı orta saha yaptığı açıklamada, "Bence Galatasaray ve Fenerbahçe sonuna kadar savaşacak. Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum." ifadelerini kullandı. Öte yandan Josef de Souza, son haftalarda Beşiktaş'ın iyi oynamadığını da belirtti.

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan Josef De Souza, deprem felaketinin ardından yaptığı yardımlarla da dikkat çeken Brezilyalı futbolcu, Süper Lig için şampiyonluk tahmininde bulundu.

"SON HAFTALARDA İYİ OYNAMADIK"

Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda bir adım önde gören Josef de Souza yaptığı açıklamada, " Galatasaray, bu sezon çok iyi futbol oynuyor. Fenerbahçe de öyle. Maalesef bizim için işler yolunda gitmedi. Bazı problemler yaşadık. Çok fazla sakatlık oldu. Son haftalarda da çok iyi oynayamadık.

"GALATASARAY'I AVANTAJLI GÖRÜYORUM"

Bence Galatasaray ve Fenerbahçe sonuna kadar savaşacak. Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum. 6 puan öndeler ve her maçı çok iyi oynuyorlar." ifadelerini kullandı.