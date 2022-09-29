Josef de Souza derbi öncesi soruları yanıtladı: Savaşan bir takım olacağız

Beşiktaş'ın Brezilya'lı orta saha oyuncusu Josef de Souza, derbi öncesi konuştu. Beinsports'a konuşan tecrübeli oyuncu, gol yemeden Fenerbahçe karşısında galip gelmeleri gerektiğini söyledi. Rakip olmadan biz bir hiçiz diyen Josef de Souza, Birbirimizi yenmeye çalışacağız ama hep saygı içinde olacağız." dedi.

Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta Josef de Souza soruları yanıtladı. Taraftarımızla beraber, o galibiyeti almış bir şekilde içeri gireceğimizi hayal ediyorum diyen Souza, "Gol yemememiz gerekiyor. Gol yemeden kazanmayı hayal ediyorum öz güvenimiz açısından. İyi bir futbol görmek istiyorum. Savaşan bir takım olacağız o maçta." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE GOLLERDEN SONRA SEVİNDİĞİM İÇİN ELEŞTİRDİLER"

Beşiktaş kariyerindeki 4. Fenerbahçe maçı olduğunu belirten Josef de Souza, " Beşiktaş kariyerimdeki 4. Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'ye büyük saygı duyuyorum ama şu an Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Geçen sene gollerden sonra sevindiğim için eleştirdiler ama ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum." dedi.

"BİZDEN İSTEDİKLERİNİ BİLİYORUZ"

Beşiktaş Teknik direktörü Valerien Ismael'in hırslı bir hoca olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Her zaman gelişime açık bir hoca. Valerien Ismael, tutkusu, hırsı ve takıma vermek istedikleriyle çok önemli biri. Bizim de ona, onun da bize ihtiyacı var. Bizimle beraber çok iyi çalışan bir teknik direktörümüz var." şeklinde konuştu.

"O MAÇTA OLANLAR BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü maçında çıkan olaylara da değinen Josef de Souza, "Ben duygularını yoğun yaşayan bir insanım. O maçta olanlar, beni çok üzdü. Ama asıl beni üzen orada aldığım cezaydı. O ceza kabul edilebilir bir ceza değildi. Hiçbir futbolcu, benim yaptığımdan hareketten dolayı ceza almamalı." ifadelerine yer verdi.