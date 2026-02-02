Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı

Daha önce 88 resmi maçta Beşiktaş forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Josef De Souza, siyah-beyazlıların transfer gündemi ile ilgili sürpriz bir paylaşımda bulundu. Josef, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu sosyal medya hesabından duyurdu.

MATHEUS MARTINELLI'Yİ BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ

Josef de Souza, Fluminense forması giyen orta saha oyuncusu Matheus Martinelli'yi siyah-beyazlılara önerdi. Brezilyalı isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Martinelli'yi Beşiktaş'a almayı önerdim. O, kulübün yüzüne sahip bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

KARİYER PERFORMANSI

Fluminense altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya'da çıktığı 297 maçta 15 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Hızı ve tekniği ile dikkat çeken Martinelli'yi geçmiş dönemlerde birçok Avrupa ekibi transfer etmek istemiş ancak başaramamıştı.