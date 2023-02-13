Josef de Souza, 128. saatte enkazdan çıkarılan Arda Can Övün'e verdiği forma sözü tuttu
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Beşiktaşlı Josef de Souza, depremde enkaz altından çıkarılan Arda Can Övün'e verdiği forma sözünü tuttu. Brezilyalı futbolcu, 128. saatin sonunda göçük altından çıkarılan 13 yaşındaki Övün için bir paylaşım yaparken, "Arda selamlar, ben Josef de Souza. Adanada'yım, formanı getirdim. Kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde felakete neden oldu. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de futbolcular da yardım kampanyalarının en ön saflarında yer aldı.
FORMA SÖZÜ VERMİŞTİ
Yardım kampanyalarına katılan isimlerden olan Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, depremin 128. saatinde enkaz altından çıkarılan 13 yaşındaki Arda Can Övün'e verilen Beşiktaş forması sözünü tuttu.
JOSEF'TEN PAYLAŞIM
Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcusu, Adana'ya gitti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Josef, "Arda selamlar, ben Josef de Souza. Adanada'yım, formanı getirdim. Kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.