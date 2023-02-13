Josef de Souza, 128. saatte enkazdan çıkarılan Arda Can Övün'e verdiği forma sözü tuttu

Beşiktaşlı Josef de Souza, depremde enkaz altından çıkarılan Arda Can Övün'e verdiği forma sözünü tuttu. Brezilyalı futbolcu, 128. saatin sonunda göçük altından çıkarılan 13 yaşındaki Övün için bir paylaşım yaparken, "Arda selamlar, ben Josef de Souza. Adanada'yım, formanı getirdim. Kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.