Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım, seçildiği takdirde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini duyurmuştu. Yıldırım, görüşmeye dair dikkat çeken bir detayı paylaştı.

"KIZIMA 'UMUYORUM GELECEĞİM' DEDİ"

Aziz Yıldırım, "Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedi. Mourinho ise 'Umuyorum geleceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A MOURINHO TEPKİSİ

Daha önceki açıklamasında, Portekizli teknik adamla ilgili Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine Aziz Yıldırım "Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon € veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar! Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyon euro diyormuş, üstüne 5 de ben veriyim 12'ye anlaşsınlar. Ben rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. İstanbul2a reklam filmi için çekimlere geldi. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

"OYUNCULAR MOURINHO'YU AÇIKLAMAMDAN OLUMLU ETKİLENMİŞTİR"

Öte yandan Aziz Yıldırım "Benim Mourinho açıklamamdan sonra oyuncular da etkilenmiştir olumlu olarak. Daha önce onunla çalışmış oyuncular var takımda. Ona kendilerini göstermek amacıyla daha başka oynamış olabilirler. Yüzde 5 de olsa 10 da olsa etkilemiştir" açıklamasını yapmıştı.