Jose Mourinho'nun Benfica'sı ağır yaralı! Daha 2026'ya girmeden şampiyonluğun uzağında kaldılar
Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Braga ile Benfica 2-2 berabere kaldı. Lider Porto'dan 1 maç fazlası olan Benfica, zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.

Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Braga ile Jose Mourinho yönetimindeki Benfica karşılaştı. Estadio Municipal De Braga'da oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

4 GOL VAR, KAZANAN YOK

Ev sahibi ekibi Braga'nın gollerini 38. dakikada penaltıdan Rodrigo Zalazar ve 45+1'de Pau Victor attı. Konuk ekip Benfica'nın gollerini ise 29. dakikada Nicolas Otamendi ile 53. dakikada Fredrik Aursnes kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA ZİRVENİN 7 PUAN GERİSİNDE

Bu sonuçla birlikte Benfica, 36 puana yükseldi. Mourinho'nun takımı, 1 maç fazlasıyla lider Porto'nun 7 puan gerisinde kaldı. Braga ise aldığı bu beraberlikle 26 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Benfica, Estoril'i ağırlayacak. Braga deplasmanda Estrela'ya konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
