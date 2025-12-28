Jose Mourinho'nun Benfica'sı ağır yaralı! Daha 2026'ya girmeden şampiyonluğun uzağında kaldılar
Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Braga ile Benfica 2-2 berabere kaldı. Lider Porto'dan 1 maç fazlası olan Benfica, zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.
- Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Braga ile Benfica 2-2 berabere kaldı.
- Benfica, 36 puanla lider Porto'nun 7 puan gerisinde kaldı.
- Braga, 26 puana yükseldi.
Portekiz Süper Ligi 16. hafta maçında Braga ile Jose Mourinho yönetimindeki Benfica karşılaştı. Estadio Municipal De Braga'da oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
4 GOL VAR, KAZANAN YOK
Ev sahibi ekibi Braga'nın gollerini 38. dakikada penaltıdan Rodrigo Zalazar ve 45+1'de Pau Victor attı. Konuk ekip Benfica'nın gollerini ise 29. dakikada Nicolas Otamendi ile 53. dakikada Fredrik Aursnes kaydetti.
MAÇ FAZLASIYLA ZİRVENİN 7 PUAN GERİSİNDE
Bu sonuçla birlikte Benfica, 36 puana yükseldi. Mourinho'nun takımı, 1 maç fazlasıyla lider Porto'nun 7 puan gerisinde kaldı. Braga ise aldığı bu beraberlikle 26 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Benfica, Estoril'i ağırlayacak. Braga deplasmanda Estrela'ya konuk olacak.