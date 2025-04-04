Jose Mourinho, kendi adının marka haklarını geri kazandı

Chelsea, Mourinho markasının lisansını yenilemedi. Bu da Mourinho'nun isminin marka hakkını yeniden kazandığı anlamına geliyor.

MARKA HAKKI KALICI OLARAK MOURINHO'NUN OLDU

Chelsea 20 yıl boyunca mağazalarında Jose Mourinho markasıyla atkı, rozet, kupa, poster sattı. Roman Abramovic'in fikri olan bu durum nedeniyle Mourinho kendi adıyla herhangi bir ürün pazarlayamıyordu.

Bu anlaşma nedeniyle Portekizli teknik adamın daha önce ve sonra görev yaptığı Inter, Real Madrid, Tottenham, Manchester United ve Roma gibi takımlar da Mourinho ürünleri satamıyordu. Chelsea'nin lisansı yenilememesiyle isminin marka hakkı kalıcı olarak Mourinho'ya devrediliyor.