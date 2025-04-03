Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olay öncesinde ne konuştukları ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Kadıköy'de kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ardından karşılaşmayı 2-1 kaybeden Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıkarak fiziksel bir müdahalede bulunmuş ve Buruk yerde kalmıştı. Dünyada da gündem olan bu olayın öncesinde iki teknik adam arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı.

OKAN BURUK'TAN MOURİNHO'YA: İYİ BİR HAKEM PERFORMANSI

TV100'den Ersin Düzen'in iddiasına göre; Jose Mourinho, maç bittikten sonra hakemlerin yanına gidip diyalog kurmaya başladı. Hemen ardından Okan Buruk da hakemlerle konuştu ve onları tebrik etti. Mourinho'nun hakem eleştirisiyapmasından dolayı Buruk, Portekizli teknik adama dönerek, "Very good Refling" yani "İyi bir hakem performansı" dedi.

SONRASINDA YAŞANANLAR

Ardından Jose Mourinho da Okan Buruk'un arkasından yürüyerek burnunu sıktı ve Türk teknik adam yerde kaldı. Buruk, İrfan Can Kahveci'nin yardımlarıyla ayağa kalkmasının ardından çok sinirlendi ve saha içerisinde Mourinho'yu aradı. Deneyimli çalıştırıcı güçlükle sakinleştirilirken Portekizli teknik adam da hakem Cihan Aydın'dan kırmızı kart görmesi sebebiyle tünele doğru ilerledi.