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Jose Mourinho, Daum'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında üst üste dokuz iç saha galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu. Mourinho, bu başarısıyla Christoph Daum'dan (Ağustos 2004-Nisan 2005) bu yana bir ilki gerçekleştirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 yendi ve ligdeki çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho da Antalyaspor galibiyetiyle birlikte iki ayrı başarı yakaladı.

DAUM'DAN SONRA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Portekizli antrenör, Süper Lig'de Christoph Daum'dan (Ağustos 2004-Nisan 2005) bu yana Fenerbahçe'nin başında üst üste dokuz iç saha galibiyeti alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Sahasındaki son dokuz Süper Lig maçında galip gelmeyi başaran Jose Mourinho, Ağustos 2014-Ocak 2015 (Chelsea) arasından bu yana ilk kez üst üste dokuz iç saha galibiyeti aldı.

Jose Mourinho, Daum'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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