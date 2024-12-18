Jose Mourinho'dan Eyüpspor maçı öncesi takıma ayar

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho, Eyüpspor öncesi yapılan son idman öncesi takımına uyarılarda bulundu.

TAKIMA AYAR VERDİ

Cuma günü Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Portekizli teknik adam, idman öncesi öğrencilerini etrafına toplayıp hem moral verdi hem de uyarılarda bulundu.

Mourinho, "Öyle ya da böyle bu maçı kazanmamız gerekiyor. Eyüp mücadelesinden sonra lig araya girecek. Bu maçı kazanarak taraftarımıza yeni yıl hediyesi olarak 3 puan verin" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü çalıştırıcı peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadronun daraldığına dikkat çekerek, "Bu dönemde gereksiz kart görmekten ve takımı yalnız bırakmaktan kaçınmanız şart. Bu konuda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Eyüpspor maçını kazanırsanız, sonrasında 5-6 gün ailelerinizle vakit geçirip güzelce dinlenme ve futboldan uzaklaşma imkanınız olacak. Bu da size iyi gelecek. Daha önce de söylediğim gibi futboldaki en iyi terapi galip gelmektir." dedi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Mourinho'nun son olarak, "Gelinen noktada yarışın Galatasaray ile bizim aramızda geçeceği netleşti. Hepinize çok güveniyorum ve iddiamı tekrarlıyorum. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız." dediği öğrenildi.