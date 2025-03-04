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Jose Mourinho'dan takıma: 4 puan fark da kapanacak

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor. Mourinho'nun son toplantısında, "Şu an önümüzde Avrupa var. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın 4 olan fark da kapanacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı büyük merak konusuyken Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor.

"4 PUAN DA KAPANACAK"

Portekizli çalıştırıcı, Samandıra'da düzenlediği toplantılarda oyuncularına haftalardır, "Siz galibiyetler alın. Oyunumuzu oynayıp şampiyon biz olacağız. Galatasaray puan kaybı yaşayacak" diyordu. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki puan kaybı tecrübeli hocayı haklı çıkardı.

Sabah'ın haberine göre Mourinho'nun yaptığı son toplantıda, "Şu an önümüzde Avrupa var. Konsantre olacağımız alan başka. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın 4 olan fark da kapanacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Jose Mourinho'dan takıma: 4 puan fark da kapanacak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBülent Yiğithan:

seni güzel bi tazminatla ugurlayacak Galatasaray rahat ol kral

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bülent yiğithan..en büyük korkunuz jose mourinhio'nun fenerbahçede kalması..biliyorsunuz büyük hedefleri olan gittiği her takımda şampiyonlar liği uefa ligıni kazanmasi siz bundan gocunuyorsanız tapacak bir sey yok jose mourinhii ve fenerbahçenin başarılarını kıskanarak yaşamaya devam edin

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