Jose Mourinho'dan takıma: 4 puan fark da kapanacak

Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı büyük merak konusuyken Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, takımını şampiyonluk yolunda motive etmek için yaptığı konuşmalarla dikkat çekiyor.

"4 PUAN DA KAPANACAK"

Portekizli çalıştırıcı, Samandıra'da düzenlediği toplantılarda oyuncularına haftalardır, "Siz galibiyetler alın. Oyunumuzu oynayıp şampiyon biz olacağız. Galatasaray puan kaybı yaşayacak" diyordu. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki puan kaybı tecrübeli hocayı haklı çıkardı.

Sabah'ın haberine göre Mourinho'nun yaptığı son toplantıda, "Şu an önümüzde Avrupa var. Konsantre olacağımız alan başka. İki maçı atlattıktan sonra hedefe kaldığımız yerden yürüyeceğiz. Siz kazanın 4 olan fark da kapanacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.