Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya olay gönderme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanyol basınından Marca'ya konuştu. Kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, yıllarca rekabet halinde olduğu Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya çarpıcı bir göndermede bulundu.

PEP GUARDIOLA'YA BOMBA GÖNDERME

Fenerbahçe tercihi hakkında gelen "Roma ve Fenerbahçe, kariyerinizden beklenecek kulüpler değil" yorumuna cevap veren Jose Mourinho, "Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Everton'daki Carlo Ancelotti hariç. Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde, bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim" sözlerini sarf etti. Mourinho'nun bu sözleri Guardiola'ya gönderme yaptığı şeklinde algılandı.

"YENİ ANTRENÖRLER GÖREVDE KALAMIYOR"

Daha sonra genç teknik direktörler hakkında konuşan Mourinho, "Bugünlerde iyi antrenörler zirveye daha çabuk ulaşıyor ve aynı hızla yerlerine yenileri geliyor" ifadelerini kullandı.

CARLO ANCELOTTI'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Son olarak Carlo Ancelotti'nin performansını öven tecrübeli çalıştırıcı, "O ilk uluslararası şampiyonluğunu 2003'te, sonuncusunu ise 2024'te kazandı. Ben ise ilk şampiyonluğumu 2004'te, sonuncusunu ise 2022'de kazandım. Bir Real taraftarı olarak umarım uzun süre orada kalır" diyerek sözlerini noktaladı.