Üye Girişi
Haberler

Jose Mourinho'dan Pep Guardiola'ya olay gönderme

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol basınından Marca'ya konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pep Guardiola'yı hedef alan Mourinho, "Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Everton'daki Carlo Ancelotti hariç. Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde, bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İspanyol basınından Marca'ya konuştu. Kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, yıllarca rekabet halinde olduğu Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya çarpıcı bir göndermede bulundu.

PEP GUARDIOLA'YA BOMBA GÖNDERME

Fenerbahçe tercihi hakkında gelen "Roma ve Fenerbahçe, kariyerinizden beklenecek kulüpler değil" yorumuna cevap veren Jose Mourinho, "Başarılı antrenörlerin daha küçük işleri üstlenmesi sık rastlanan bir durum değil. Everton'daki Carlo Ancelotti hariç. Carlo'nun ve benim jenerasyonum sona erdiğinde, bu kadar uzun süre başarılı olabilecek benzer kariyerler olacağından şüpheliyim" sözlerini sarf etti. Mourinho'nun bu sözleri Guardiola'ya gönderme yaptığı şeklinde algılandı.

"YENİ ANTRENÖRLER GÖREVDE KALAMIYOR"

Daha sonra genç teknik direktörler hakkında konuşan Mourinho, "Bugünlerde iyi antrenörler zirveye daha çabuk ulaşıyor ve aynı hızla yerlerine yenileri geliyor" ifadelerini kullandı.

CARLO ANCELOTTI'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Son olarak Carlo Ancelotti'nin performansını öven tecrübeli çalıştırıcı, "O ilk uluslararası şampiyonluğunu 2003'te, sonuncusunu ise 2024'te kazandı. Ben ise ilk şampiyonluğumu 2004'te, sonuncusunu ise 2022'de kazandım. Bir Real taraftarı olarak umarım uzun süre orada kalır" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Manchester City FC Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti Pep Guardiola Jose Mourinho Pep Guardiola Jose Mourinho Fenerbahçe Fenerbahçe Marca Futbol Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler! Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Türkiye-Brezilya maçı bitti mi, kaç kaç? Türkiye-Brezilya voleybol maç özeti! CANLI ANLATIM | Türkiye-Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle! Paris 2024 Filenin Sultanları bronz madalya Beyza Arıcı kimdir, kaç yaşında? Beyza Arıcı boyu kaç, hangi mevkide oynuyor? TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI CANLI YAYIN | TRT 1 canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya voleybol canlı yayın izleme bilgileri... MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Brezilya maçı canlı izle! Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar bronz madalya Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Brezilya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, uçuşlar başladı mı? Çukurova Havalimanı nerede? Antalyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-Göztepe maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-Konyaspor maçı şifresiz mi? 10 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi
title