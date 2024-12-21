Jose Mourinho, bıçak altına yatacak

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sağlık sorunu nedeniyle ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertli takımın teknik patronu Jose Mourinho yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak için bugün İstanbul'dan ayrılacak.

LİGE İKİ HAFTA ARA VERİLDİ

Portekizli teknik adam takıma 1 hafta izin verdi. Yabancı futbolcuların bir kısmı İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Süper Lig'e hafta sonu oynanacak maçların ardından 2 hafta ara verilecek. Ligin ikinci yarısı 3 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.