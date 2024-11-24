Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, büyük bir sürprize imza atarak 7 Aralık'ta siyah-beyazlılarla oynanacak derbi öncesinde Tüpraş Stadyumu'na gitti.

BRANCO VE ALİ KOÇ'UN OĞLU EŞLİK ETTİ

Portekizli teknik adam, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Beşiktaş - Göztepe maçı için tribünlerde yerini aldı.

BEŞİKTAŞ'I ANALİZ EDECEK

Mourinho'nun, hem stadyumun atmosferini yakından görmek istediği hem de Beşiktaş'ın futbolunu analiz edeceği öğrenildi.