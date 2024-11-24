Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Beşiktaş - Göztepe maçını tribünden takip etti. Portekizli teknik adamın 7 Aralık'taki derbi öncesinde stadyumun atmosferini yakından görmek istediği ve siyah-beyazlıları analiz edeceği öğrenildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, büyük bir sürprize imza atarak 7 Aralık'ta siyah-beyazlılarla oynanacak derbi öncesinde Tüpraş Stadyumu'na gitti.
BRANCO VE ALİ KOÇ'UN OĞLU EŞLİK ETTİ
Portekizli teknik adam, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte Beşiktaş - Göztepe maçı için tribünlerde yerini aldı.
BEŞİKTAŞ'I ANALİZ EDECEK
Mourinho'nun, hem stadyumun atmosferini yakından görmek istediği hem de Beşiktaş'ın futbolunu analiz edeceği öğrenildi.