Jose Mourinho Benfica'da ilk maçına çıktı
Jose Mourinho, Benfica ile ilk maçına çıktı. Mourinho'nun Benfica'sı son sıradaki AVS'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında AVS ile Benfica karşı karşıya geldi. CD das Aves Stadyumu'nda oynanan maçı Jose Mourinho'nun Benfica'sı 3-0'lık skorla kazandı.

MOURINHO İLK MAÇINDA ÜÇLEDİ

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Georgi Sudakov, 56. dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 64. dakikada Franjo Ivanovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte ilk maçını kazanan Mourinho, takımını 13 puana taşıdı. AVS ise 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP RIO AVE

Benfica, gelecek maçta sahasında Rio Ave'yi konuk edecek. AVS ise ligde zorlu Estrela deplasmanına gidecek.

