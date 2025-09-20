Jose Mourinho Benfica'da ilk maçına çıktı

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında AVS ile Benfica karşı karşıya geldi. CD das Aves Stadyumu'nda oynanan maçı Jose Mourinho'nun Benfica'sı 3-0'lık skorla kazandı.

MOURINHO İLK MAÇINDA ÜÇLEDİ

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Georgi Sudakov, 56. dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 64. dakikada Franjo Ivanovic kaydetti. Bu sonuçla birlikte ilk maçını kazanan Mourinho, takımını 13 puana taşıdı. AVS ise 1 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP RIO AVE

Benfica, gelecek maçta sahasında Rio Ave'yi konuk edecek. AVS ise ligde zorlu Estrela deplasmanına gidecek.