Ali Koç'un intikamı acı oldu! Mourinho, ayrılık kararını bakın nerede öğrenmiş

Fenerbahçe'de büyük ses getiren ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Mourinho, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanı için günün erken saatlerinde Beşiktaş'ta kaldığı otelden Samandıra'daki tesislere gitti. Antrenman için kıyafetlerini giyen ve sahaya çıkan Portekizli teknik adam, son hazırlıklarını yaparken saat 10.30'da sözleşmesinin feshedildiğini öğrendi.

SON AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU

Portekizli teknik adam, son dönemde Başkan Ali Koç'u görmezden gelmesi ve yaptığı açıklamalarda suçlayıcı ifadeler kullanmasıyla dikkat çekiyordu. Yaşanan kriz sonrası Ali Koç'un hamlesi gecikmedi ve Mourinho'nun görevine son verildi. Mourinho'nun fesih kararını ise antrenman sahasına çıktıktan sonra öğrenmesi büyük yankı uyandırdı. Haberi aldıktan sonra tesisleri terk eden tecrübeli hoca için "Ali Koç'un intikamı acı oldu" yorumları yapıldı.

ANTRENMANI TERK ETTİLER

Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün resmi açıklamasını kontrol ettikten sonra herhangi bir ifade kullanmadan ve donuk yüzle antrenman sahasını terk etti. Mourinho'nun yardımcıları da antrenmanı yarıda bıraktı ve ardından tesisleri terk etti.

Fenerbahçe'de antrenmanın kontrolünü apar topar Zeki Murat Göle alırken, futbolculara ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptırıldı. Göle'nin Gençlerbirliği karşısında da teknik direktör olarak yer almayı bekleniyor.