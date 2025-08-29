Ali Koç'un intikamı acı oldu! Mourinho, ayrılık kararını bakın nerede öğrenmiş

Ali Koç'un intikamı acı oldu! Mourinho, ayrılık kararını bakın nerede öğrenmiş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun sözleşmesi, antrenman sırasında feshedildi. Portekizli hoca ve yardımcıları, alınan bu kararı antrenman sırasında öğrendi ve futbolcularla vedalaşarak tesisleri terk etti.

Fenerbahçe'de büyük ses getiren ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Mourinho, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanı için günün erken saatlerinde Beşiktaş'ta kaldığı otelden Samandıra'daki tesislere gitti. Antrenman için kıyafetlerini giyen ve sahaya çıkan Portekizli teknik adam, son hazırlıklarını yaparken saat 10.30'da sözleşmesinin feshedildiğini öğrendi.

SON AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU

Portekizli teknik adam, son dönemde Başkan Ali Koç'u görmezden gelmesi ve yaptığı açıklamalarda suçlayıcı ifadeler kullanmasıyla dikkat çekiyordu. Yaşanan kriz sonrası Ali Koç'un hamlesi gecikmedi ve Mourinho'nun görevine son verildi. Mourinho'nun fesih kararını ise antrenman sahasına çıktıktan sonra öğrenmesi büyük yankı uyandırdı. Haberi aldıktan sonra tesisleri terk eden tecrübeli hoca için "Ali Koç'un intikamı acı oldu" yorumları yapıldı.

Ali Koç'un intikamı acı oldu! Mourinho, ayrılık kararını bakın nerede öğrenmiş

ANTRENMANI TERK ETTİLER

Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün resmi açıklamasını kontrol ettikten sonra herhangi bir ifade kullanmadan ve donuk yüzle antrenman sahasını terk etti. Mourinho'nun yardımcıları da antrenmanı yarıda bıraktı ve ardından tesisleri terk etti.

Fenerbahçe'de antrenmanın kontrolünü apar topar Zeki Murat Göle alırken, futbolculara ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptırıldı. Göle'nin Gençlerbirliği karşısında da teknik direktör olarak yer almayı bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
15 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı

15 bin öğretmen ataması yapıldı
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

MHP sıralarına dönüp söyledi! TBMM'de tansiyonu yükselten cümle
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Mutfaktan iyidir

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnal Karabas:

adam bir sürü para alacak nasıl intikamsa artık:)))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı

Sıradan bir kaza değilmiş! Tırdan çıkanlar şoke etti
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.