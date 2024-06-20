Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz

süper Lig devi Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelmesi sonrası yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

"BURAYA KAZANMAYA GELDİM"

Kulübün resmi YouTube hesabından yapılan paylaşımda Mourinho'nun, "İstanbul harika bir şehir. Ancak ben buraya harika bir şehir için gelmedim, kazanmak için geldim" dediği duyuluyor.

"VAKTİNDE OLMAK ÖNEMLİ"

Öte yandan antrenman saatleri hakkında da konuştuğu görülen Mourinho'nun, "Ben buraya 35 milyon Fenerbahçe taraftarını mutlu etmeye geldim. Ben buraya kazanmaya geldim. Benim için vaktinde olmak önemli. İdman 10'da başlıyorsa, ben 10'da başlarım. Kimse geç kalamaz. Geç kalanlar ceza ödüyor, ben bunları umursamam" ifadelerine yer veriyor.