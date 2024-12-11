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Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı

Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı
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Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho da kariyerinde bir ilki yaşadı.

KADIKÖY'DE KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

UEFA Avrupa Ligi'nde 25 maçı bulunan Portekizli teknik adam, 2-0'lık Athletic Bilbao karşılaşmasıyla Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı.

FENERBAHÇE'DEN TEK İSABETLİ ŞUT

Öte yandan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde en az şut (4) ve isabetli şut (1) çektiği resmi maçı Athletic Bilbao karşısında oynadı. Sarı-lacivertli takımın Bilbao karşısında tek isabetli şutu 68. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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