Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollandalı sporcu Jorrit Bergsma, Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni erkekler toplu çıkış finalinde altın madalya elde etti. Bergsma, kariyerinde 5. olimpiyat madalyasını kazanarak bu kategoride altın madalya kazanan en yaşlı sporcu unvanını aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler toplu çıkış kategorisinde Hollandalı Jorrit Bergsma, altın madalyaya ulaştı.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde sürat pateni erkekler toplu çıkış finali, Milano Sürat Pateni Stadı'nda gerçekleştirildi.

Rakiplerini geride bırakan 40 yaşındaki Jorrit Bergsma, altın madalyaya uzandı. Kariyerinin 5. olimpiyat madalyasını alan Bergsma, sürat pateninde altın madalya kazanan en yaşlı sporcu oldu.

Bu kategoride Danimarkalı Viktor Hald Thorup gümüş, İtalyan Andrea Giovannini bronz madalya elde etti.

Thorup, Danimarka'ya 1998'den bu yana kış oyunlarındaki ilk madalyasını getirdi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Seren Serengil dizi için tesettüre giren Deniz Uğur'u övgü yağmuruna tuttu

Rolü için tesettüre giren Deniz Uğur'u övgülere boğdu
Yeni takımı belli oldu! Zidane, Dünya Kupası sonrası göreve başlıyor

İşte Zidane'ın yeni takımı