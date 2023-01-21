Jorge Jesus'un sözleri Ümraniyespor Başkanı Aksar'ı çıldırttı: Gidip Portekiz'in statlarını düzeltsin

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Ümraniyespor'un stadyumunu eleştirmesine sert sözlerle cevap verdi. Aksar yaptığı açıklamada, "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ümraniyespor stadını hedef alan sözlerine Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'dan cevap geldi.

"ORTAMI GERMEK İÇİN BUNLARI YAPIYOR"

Tarık Aksar yaptığı açıklamada, "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bu işten anlayanlar söylüyor." ifadelerini kullandı.

JORGE JESUS NE DEMİŞTİ?

Çaykur Rizespor maçı sonrası Jorge Jesus, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı." ifadelerini kullanmıştı.