Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde çok konuşulan detay! Kan alan hemşirenin bilekliği gündeme damga vurdu

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sağlık kontrolleriyle başladı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'da sağlık kontrollerini bugün tamamladı. Kontrol sırasında çekilen fotoğraf ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

SAĞLIK GÖREVLİSİNDEKİ BİLEKLİK DETAYI

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'dan kan alan sağlık çalışanının bilekliğinin Trabzonspor'un renklerine ait olması sosyal medyada çok konuşuldu. İki takım taraftarları da bu konuda çok sayıda bulundu.