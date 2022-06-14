Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde çok konuşulan detay! Kan alan hemşirenin bilekliği gündeme damga vurdu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe Kulübü sezona başlangıç yaptı. Kanarya'da dün başlayan sağlık kontrolleri bugün de devam etti. Teknik direktör, Jorge Jesus'un kontrollerinin yapıldığı sırada tecrübeli hocadan kan alan sağlık çalışanın bileklik detayı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sağlık kontrolleriyle başladı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'da sağlık kontrollerini bugün tamamladı. Kontrol sırasında çekilen fotoğraf ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı.
SAĞLIK GÖREVLİSİNDEKİ BİLEKLİK DETAYI
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'dan kan alan sağlık çalışanının bilekliğinin Trabzonspor'un renklerine ait olması sosyal medyada çok konuşuldu. İki takım taraftarları da bu konuda çok sayıda bulundu.