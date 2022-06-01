Jorge Jesus'un kariyerinde Domenec Torrent detayı! Takımın başına getirdiklerine pişman oldular - Haberler

Fenerbahçe'de yılan hikayesi sona erdi. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı. Sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Jorge Jesus'un Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent ile olan ortak geçmişi ise dikkat çekti.

FLAMENGO'DA TARİH YAZDI

NTV Spor'un haberine göre, Ezeli rakiplerin başında yer alacak Jorge Jesus ile Domenec Torrent'in ortak bir geçmişleri var. Jorge Jesus, 2019'da Avrupa dışına çıktı ve Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti. Kısa sürede Güney Amerika ekibinin seviyesini yükselten Jesus, bir yılda hem Brezilya şampiyonu oldu hem de Libertadores Kupası'nı kazandı. Jesus, Flamengo'da geçirdiği kısa sürede kulübe unutulmaz başarılar yaşatırken 2020'nin yazında görevinden ayrıldı.

JESUS'TAN SONRA GÖREVE TORRENT GELDİ

Flamengo, Jorge Jesus görevden ayrıldıktan sonra yerine Domenec Torrent'i getirdi. 2018'de Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığından ayrılan Torrent, 2019'un Kasım ayına dek MLS ekibi New York City'yi çalıştırmıştı. Torrent ikinci teknik direktörlük deneyimini, Jesus'un yerine geçtiği Flamengo'da yaşadı. Ancak Torrent, Jesus'un çıtayı yükseğe taşıdığı Flamengo'da beklentileri karşılayamadı ve Temmuz ayında devraldığı görevi Kasım ayında son buldu. Bu süreçte Torrent, Flamengo ile 26 maça çıktı.

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