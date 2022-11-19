Jorge Jesus'un ensesinde! Volkan Demirel, Süper Lig'de tarih yazıyor

Hatayspor'a 6. haftada teknik direktör olan Volkan Demirel, 7 maçta 13 puan topladı ve bu başarısıyla bir tek Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'yi geçemedi. 21 puanın 13 toplamayı başaran genç hoca, bu alanda Jorge Jesus'un hemen arkasında yer alıyor.

Geçen sezon Karagümrük takımıyla başarılı işlere imza atan Volkan Demirel, bu performansını Hatayspor'da da sürdürdü. Demirel, 7 maçta topladığı 13 puanla Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un tek rakibi oldu.

JORGE JESUS'U GEÇEMEDİ

Volkan Demirel teknik direktörlüğe geldikten sonra yapılan puan durumunda bir tek Jorge Jesus'un gerisinde kaldı. Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'la 16 puan topladığı bu dönemde, Okan Buruk'un Galatasaray'ı ve Çağdaş Atan'ın Kayserispor'u 11 puan aldı. Güney ekibi topladığı puanlarla Dünya kupası arasına küme düşme hattının üstünde girmeyi başardı. Hatayspor'un 14 maçta 14 puanı bulunuyor. Hatayspor, ara sonrası sırasıyla Giresunspor, Fenerbahçe (deplasman), Ümraniyespor (deplasman), Antalyaspor ve Galatasaray'la (deplasman) karşılaşacak.

TÜRKİYE KUPASI'NA VEDA ETTİLER

Türkiye Kupası'nda yedek kadroyla çıkan ve Düzcespor'a elenen Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde 7 maçta 4 galibiyet,1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.