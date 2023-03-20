Jorge Jesus'un yüzünde güller açtı! Taraftardan duyduğu kelime sonrası geri döndü

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Alanya maçında gördüğü kırmızı karttan sonra taraftarların arasında maç izleyen Jorge Jesus, tribünden ayrılırken kendisine "Dede" diye seslenen taraftarlara kayıtsız kalmadı. Taraftarların ellerini sıkan Jesus'un mütevazı ve samimi anları sosyal medyada beğeni aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Hakem Mete Kalkavan'ın kararları karşılaşmaya damga vurdu.

PENALTI GOLLERİ

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın attığı 2 penaltı golüyle 1-0 geride olduğu maçta öne geçti. Galibiyeti ilan eden gol ise 90+3'te Emre Mor'dan geldi.

JESUS KIZARDI

Jorge Jesus, 68. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası tribüne çıktı. Portekizli teknik direktör, bu kırmızı kartla beraber Türkiye'de ikinci kez bu durumu yaşadı. Tecrübeli hoca, maçı taraftarların arasında takip etti.

YOĞUN İLGİ

Maçın bitiş düdüğüyle Jorge Jesus sahaya indi. Jesus t ribüden ayrılırken futbolseverler kendisine "Dede" diye seslendi. Samimi çağrıya kayıtsız kalamayan Jesus, geri dönüp taraftarların elini sıktı. Mutluluğu yüzüne yansıyan Jesus'un o anları sosyal medyada hayli beğeni aldı.