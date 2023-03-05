Jorge Jesus totem mi deniyor? Avrupa'daki rakip Sevilla için yaptığı benzetme şaşırttı

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından hem galibiyet hem Avrupa'daki Sevilla eşleşmesi için yorumlarda bulundu. Jesus'un, "Sevilla için bu turnuvanın Real Madrid'i diyebilirim. Daha önde de söylemiştim, bizim önceliğimiz Süper Lig" dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından takımın durumu, transfer gündemi ve Sevilla eşleşmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

REAL MADRID BENZETMESİ

Jorge Jesus, Sevilla'nın daha güçlü bir ekip olduğunu söyleyip "Bu turnuvanın Real Madrid'i Sevilla'dır" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Jesus'un maç sonu yaptığı açıklamanın tamamı:

"BURADA GALATASARAY KAYBETTİ"

"Galatasaray burada kaybetti. Buraya gelen pek çok takım puan kaybetti. Kadıköy'de onlara karşı oynadığımız maça kıyasla farklı bir müsabaka olacağını biliyorduk. Doksan dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı. Set hücumunda iyi olduğumuz anlar vardı."

"ALTAY BAYINDIR İYİYDİ"

"Altay Bayındır maç içerisinde önemli kurtarışlar yaptı. Sadece son saniyede bir korner golü yedik ama o dakikaya kadar kurtarmış olduğu pozisyonlar vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti almamız bizim için önemliydi."

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ LİG"

"Bizim için en önemlisi Türkiye ligi. Geldiğim günden beri bunu söylüyorum. Bizim asıl hedefimiz, birinci hedefimiz ligi kazanmak. Tabii ki ondan sonra Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar harika bir performans sergiledik. Şu anda en iyi 16 takım arasındayız. Şu aşamada bizden çok daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz ama biz de kendimize inanıyoruz. İki ayaklı elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Sevilla'nın bizden daha güçlü olduğunu düşünüyoruz ama bizim de onlara karşı güçlü olabilecek yönlerimiz olduğunu biliyoruz."

"KİMİ ALABİLİRİZ?"

"Şu anda Avrupa'da transfer kapandı. Dolayısıyla böyle bir durumda kimi alabiliriz? Takımlar oynattıkları oyuncuları ellerinden çıkartmazlar. Oynatmadıkları oyuncuların da performansını göremiyoruz. Dolayısıyla şu andaki durum pek kolay değil. Biz zaten transfer süreci boyunca takımımıza kalite katacak oyuncular aldık. Ben de takımımdan memnunum."

"GALATASARAY'I İZLEMİŞTİM"

"Galatasaray'ın Sevilla'ya karşı oynadığı maçı izlemiştim. Maç içerisinde sıkıntı yaşadıkları anlar olmuştu. Ben de Sevilla'ya karşı bir final kaybetmiştim penaltılarda."

"BU TURNUVANIN REAL MADRID'I SEVILLA"

"Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım. Bu turnuvanın Real Madrid'i diyebiliriz. Şansımız az gözükse de kendimize inanıyoruz. Öz güvenimiz var ve perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız."