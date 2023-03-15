Kayıtları ortalığa dökülen Jorge Jesus, suskunluğunu bozdu! Sevilla maçı öncesi mesajı net verdi

Jorge Jesus, Sevilla'da Brezilyalı gazetecilerle yaptığı konuşmanın kayıtlarının ortalığa dökülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Jesus, "Mayıs ayında kontratımın bittiğini bilmeyen yok. Ben Fenerbahçe'ye odaklıyım. Bu konuyla ilgili söyleyecek başka bir şey yok" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Kadıköy'de Sevilla'ya karşı oynayacakarı maç öncesi açıklamalarda bulundu. İlk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin tur için şansının halen yüksek olduğunu söyleyen Jesus, takımına güvendiğini ifade etti.

SES KAYDINA CEVAP

Portekizli hoca, Sevilla'da Brezilyalı gazetecilere yaptığı konuşmanın kayıtlarının paylaşılmasının ardından bu konuya yanıt verdi.

İşte Jesus'un açıklamaları:

Yarın iyi bir takıma karşı ikinci kez mücadele edeceğiz. Şansımız devam ediyor. Taraftarın desteği bizim için çok önemli. Hala söyleyecek sözümüz var.

"MAÇLA İLGİSİ YOK"

"Ses kaydının bu maçla bir ilgisi yok ama cevap vereceğim. Kontratımın mayıs ayında biteceğini bilmeyen yok. Yeni bir durum değil. Bu konu hakkında söylenecek başka bir şey de yok. Ben Fenerbahçe'deki işime odaklıyım."

"ÜÇ POZİSYONUN İKİSİ GOL OLDU"

"İlk maçın ilk yarısında çok güçlü bir oyun sergiledik. Rakibimiz ise girdiği üç pozisyonun ikisini gole çevirdi. Umarım yarın bu şekilde olmaz ve girdiğimiz pozisyonları değerlendirebiliriz."

"HAYAL KURMAK GÜZEL AMA GERÇEKÇİYİM"

"Hayal kurmak güzeldir. Avrupa Ligi'nde güçlü takımlar var. Ben tur tur değerlendiriyorum. Kazanmak için hayal kurmalıyım ama bu kupayı kazanmak için bizden çok daha güçlü takımlar var. Ben gerçekçiyim. Takımımı biliyorum, diğer takımları da biliyorum.

"JAYDEN İÇİN FIRSAT DOĞDU"

"Jayden Oosterwelde genç bir oyuncu. Değerine ve potansiyeline inanıyoruz. Geleli çok olmadı. Oyun sistemimize adapte olması lazım. Covid nedeniyle idman kaçırdı, düzenli olarak çalışamadı. Lincoln'un sakatlanması onun için bir fırsat."