Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jorge Jesus, Mert Hakan'ın yaptığını görünce daha fazla dayanamadı: Takıma zarar vereceksin

Spor Haberleri

Villarreal ile oynanan hazırlık mücadelesinde sinirlenerek rakip oyuncunun peşinden koşan Mert Hakan Yandaş, Jorge Jesus tarafından durduruldu. Jesus öğrencisine, "Hırsını anlıyorum ancak hem kendine hem takıma zarar vereceksin. Kendine hakim olmalısın" uyarısında bulundu.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu zaman zaman sinirlerine hakim olamamasıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günler de oynanan Villarreal mücadelesinde de yine aynı sıkıntıyı yaşayan tecrübeli oyuncu, bu kez teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarıldı.

JESUS ZOR DURDURDU

Başarılı orta saha oyuncusu, maçta kendisine sert giren rakip oyuncunun peşinden soyunma odasına koşarken Jesus tarafından durduruldu.

Jorge Jesus, Mert Hakan'ın yaptığını görünce daha fazla dayanamadı: Takıma zarar vereceksin

"KENDİNE HAKİM OLMALISIN"

Jesus'un öğrencisine, "Hırsını anlıyorum ancak hem kendine hem takıma zarar vereceksin. Kendine hakim olmalısın" uyarısında bulunduğu örenildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Mert Hakan Yandaş Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title