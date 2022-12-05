Jorge Jesus, Mert Hakan'ın yaptığını görünce daha fazla dayanamadı: Takıma zarar vereceksin

Villarreal ile oynanan hazırlık mücadelesinde sinirlenerek rakip oyuncunun peşinden koşan Mert Hakan Yandaş, Jorge Jesus tarafından durduruldu. Jesus öğrencisine, "Hırsını anlıyorum ancak hem kendine hem takıma zarar vereceksin. Kendine hakim olmalısın" uyarısında bulundu.

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu zaman zaman sinirlerine hakim olamamasıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günler de oynanan Villarreal mücadelesinde de yine aynı sıkıntıyı yaşayan tecrübeli oyuncu, bu kez teknik direktör Jorge Jesus tarafından uyarıldı.

JESUS ZOR DURDURDU

Başarılı orta saha oyuncusu, maçta kendisine sert giren rakip oyuncunun peşinden soyunma odasına koşarken Jesus tarafından durduruldu.

"KENDİNE HAKİM OLMALISIN"

Jesus'un öğrencisine, "Hırsını anlıyorum ancak hem kendine hem takıma zarar vereceksin. Kendine hakim olmalısın" uyarısında bulunduğu örenildi.