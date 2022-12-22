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Jorge Jesus kararını verdi! Dev maçta sahaya çıkacak hücum ikilisi bazı taraftarları memnun etmedi

Spor Haberleri

Dünya Kupası arasının ardından Trabzonspor maçıyla Süper Lig'e start verecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sahaya süreceği hücum ikilisi netleşiyor. Portekizli hocanın kritik mücadelede Valencia'yı kulübeye çekerek, Batshuayi ve King ikilisine görev vermesi bekleniyor. Takımın gol yükünü çeken en önemli yıldızlardan olan Valencia'nın maça kulübede başlama ihtimali bazı sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi.

Fenerbahçe ile Trabzon spor, Süper Lig'in 15. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus, zorlu mücadelede sarı-lacivertlilerin hücum ikilisini belirledi.

VALENCIA YEDEK BAŞLAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Trabzon spor maçında ileri uçta Michy Batshuayi ve Joshua King'e görev vermesi bekleniyor. Dünya Kupası'ndan dönen ve henüz hazır olmadığı düşünülen Valencia ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Takımın gol yükünü çeken en önemli yıldızlardan biri olan Valencia'nın mücadeleye kulübede başlayacak olması bazı sarı-lacivertli taraftarları memnun etmedi.

KRİTİK MAÇ CUMARTESİ

Fenerbahçe ile Trabzon spor, Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Şenol Güneş spor Kompleksi'nde oynanacak.

Haberler.com - Spor

Michy Batshuayi Joshua King Jorge Jesus Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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