Jorge Jesus imza için gün sayıyor! İşte Fenerbahçe'den kazanacağı çılgın maaş - Haberler

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Jorge Jesus imza için gün sayıyor! İşte Fenerbahçe'den kazanacağı çılgın maaş

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilere maliyeti belli oldu. 1 yıllık sözleşmeye imza atacak Portekizli teknik direktörün, yıllık 7 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.

Jorge Jesus ile resmi sözleşme imzalamak için gün sayan Fenerbahçe'nin Portekizli hocayı hafta içi İstanbul'a davet edeceği ifade edildi. Dünyaca ünlü hocanın sarı-lacivertlilere maliyeti de belli oldu.

YILLIK 7 MİLYON EURO ALACAK

Record'un haberine göre, Fenerbahçe ön anlaşma yaptığı Jorge Jesus ile Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasının ardından resmi imzayı atacak. Portekizli hocanın 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilirken yıllık maaşı da 7 milyon euro olacak.

Jorge Jesus imza için gün sayıyor! İşte Fenerbahçe'den kazanacağı çılgın maaş

JORGE JESUS'UN KARİYERİ

Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Maceraya bak :)

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