Jorge Jesus imza için gün sayıyor! İşte Fenerbahçe'den kazanacağı çılgın maaş - Haberler

Jorge Jesus imza için gün sayıyor! İşte Fenerbahçe'den kazanacağı çılgın maaş
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Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilere maliyeti belli oldu. 1 yıllık sözleşmeye imza atacak Portekizli teknik direktörün, yıllık 7 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.
Jorge Jesus ile resmi sözleşme imzalamak için gün sayan Fenerbahçe'nin Portekizli hocayı hafta içi İstanbul'a davet edeceği ifade edildi. Dünyaca ünlü hocanın sarı-lacivertlilere maliyeti de belli oldu.
YILLIK 7 MİLYON EURO ALACAK
Record'un haberine göre, Fenerbahçe ön anlaşma yaptığı Jorge Jesus ile Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasının ardından resmi imzayı atacak. Portekizli hocanın 1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilirken yıllık maaşı da 7 milyon euro olacak.
JORGE JESUS'UN KARİYERİ
Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.
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