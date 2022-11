Jorge Jesus: "Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-1 kazandıkları Rayo Vallecano maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğumuz değişikliklerle performansımız yukarıya gitti. Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli" dedi.

Fenerbahçe, Dostluk Turnuvası'nda karşılaştığı İspanya La Liga ekibi Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İlk hazırlık maçlarını oynadıklarını söyleyen Jesus, "4 hafta hazırlık maçları yapacağız ki oyuncular maç ritmini kaybetmesin. Bu anlamda oynadığımız hazırlık maçları önemli. İlk yarı iyiydik. İyi performans sergiliyorduk ama kolay gol yedik. İlk yarı oyuna hükmettik ama sonuca hükmedemedik. Yapmış olduğumuz değişikliklerle performansımız yukarıya gitti. Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemlidir. En önemlisi sakatlık yaşamamaktır. Pedro'nun sakatlığı iyi olmadı. Keyif kaçırıcı bir durumdu" şeklinde konuştu.

"Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir"

Müsabakada sakatlanarak oyundan alınan Pedro ile ilgili yöneltilen soruya Jesus, "Lige verilen 4-5 haftalık aranın bizim açımızdan iyi olacağını biliyorduk. Sakatların geri dönmesi açısından. Lincoln, King ve Mert bugün oynadılar. 2 sakat oyuncumuz daha var; Peres ve Arda. Arda, milli takımda sakatlık yaşadı. Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir. Şu an hastaneye gitti ve testler yapılacak. Onunla ilgili şu an bir şey bilmiyorum" yanıtını verdi.

"Defansı iyileştirmemiz gerektiği bir gerçek"

Jorge Jesus, transfer döneminde savunma bölgesine takviye yapacaklarını dile getirerek, "Şu anda Fenerbahçe'nin yabancı sınırı sebebiyle kontenjanı dolu. Birini transfer edebilmemiz için yazılmış oyunculardan birinin gitmesi gerekiyor. Lemos bugün oynadı o pozisyonda çok fazla çözüm yok. İki genç oyuncu vardı. Lemos, yaklaşık 5 aydır oynamıyordu. Zaman zaman zorluk yaşadı ama bunun normal olduğunu düşünüyorum. Transfer başladığında neler yapacağımıza bakacağız. Bruma ve Lemos, kadroda yazılmayanlar. Onların yazılması için birilerinin gitmesi gerekiyor. Bugün de gördük ki savunmada sayı olarak sıkıntı yaşayabiliyoruz. Peres sakat. Serdar zaman zaman sakatlık yaşayabiliyor. Şampiyon olmak için 5-6 takım var. Avrupa'da son 16'dayız. Başarının bedeli bu. Eğer haftada bir maç yapmış olsaydık sık sakatlık yaşamazdık. Transfer döneminde göreceğiz ama defansı iyileştirmemiz gerektiği bir gerçek" ifadelerini kullandı.

"Hatalarımızı giderip üst seviyelere çıkmak için çalışıyoruz"

Jesus, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada performanslarını yukarı çıkarmak için sürekli çalıştıklarını aktararak, "Bu dönemde sadece biz değil bütün takımlar performanslarını yukarı çekebilmek için çalışıyor. Fenerbahçe de antrenmanlarını en sıkı şekilde sürdürüyor. Hatalarımızı giderip üst seviyelere çıkmak için çalışıyoruz. Bütün teknik direktörler bu arayı bu şekilde değerlendiriyor. Lig başlayınca takımların seviyelerini göreceğiz. Her gün her antrenmanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem bireysel hem kolektif anlamda iyi olacağız" açıklamasını yaptı.

"Takımımızın Valencia ve Batshuayi'ye ihtiyacı var"

Jorge Jesus, milli takımlarda olan Batshuayi ve Valencia'nın Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirerek, "Valencia 3 maçta 3 gol attı. Performans olarak da iyi bir performans sergiledi. Yüzde yüz değildi ilk maçta dizinden problemi vardı. Takımı elendiği için birkaç gün izin yapıp aramıza katılacak. Belçika'nın birkaç maçı daha var. Gruptan çıkamazsa Batshuayi de takıma katılacak. Takımımızın ikisine de ihtiyacı var. Dünya Kupası'nda favori gördüğüm 4 takım var. Bunlar Portekiz, Brezilya, İspanya ve Fransa. Sonrasında Arjantin de var. Dünya Kupası lig usulü oynanan bir turnuva değil. Eşleşmeli ve kısa süreli olduğu için her şey olabilir" şeklinde konuştu.

"Suudi Arabistan'ın başarısı teknik direktörlerinin başarısı"

Jorge Jesus, Al Hilal'in başında olduğu dönemde birlikte çalıştığı futbolcularının Suudi Arabistan milli takımı ile Arjantin'e karşı aldıkları galibiyeti değerlendirerek, "Suudi Arabistan takımında Al Hilal'den çok oyuncu var. Arjantin'i yendikleri maçta ilk 11'in 6'sı Al Hilal oyuncusuydu. Ben o kaleciyle çalışmadım. Arabistan'da da yabancı sınırı var. Ben ordayken sınır 5'ten 7'ye çıkmıştı. Bu değişim onların gelişimine faydası oldu. Arjantin maçının sonucu beni şaşırtmadı. Ben oradan ayrılalı birkaç yıl oluyor. Benimle bir alakası yok. Belki teknik direktörlerinin fikri benimle aynıdır ama o maçta alınan başarı kendi teknik direktörlerinin başarışı" değerlendirmesini yaptı.

"Ronaldo'nun dünyadaki her oyuncuya örnek olması gerektiğini düşünüyorum"

Vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun bulunduğu durumu değerlendiren Jesus, "Ronaldo'nun durumunu iyi biliyorum. Ronaldo ve Messi son dünya kupalarını oynuyorlar. Hala iki oyuncu da dünyanın en iyi iki oyuncusu. Ronaldo ve Messi seviyesinde başka oyuncu yok. Ronaldo'nun dünyadaki her oyuncuya örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Başarıya ve kupalar kazanmaya aç şekilde oynuyor. Bu da futbola duyduğu aşkı gösteriyor" diyerek açıklamasını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor