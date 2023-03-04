Jorge Jesus, Galatasaray'ı işaret ederek Fenerbahçeli futbolcuları uyardı: Kazanmak zorundayız

Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularına mutlak 3 puan vurgusu yaptı.

"KAYIP YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Fanatik'te yer alan habere göre, Jorge Jesus, futbolcularına yaptığı konuşmada, "3 kulvarda birden mücadelemizi sürdürüyoruz. Ancak ligde artık kayıp yapma lüksümüz yok. Galatasaray bu haftayı hükmen galip kapatacak. Bu da Kayserispor maçının önemini bizim için daha artırıyor" ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK BİR İSTEKLE MÜCADELE ETMEMİZ GEREK"

Deneyimli hoca ayrıca, "Rakibimiz son dönemde formda. Ligde son 3 maçlarını kazandılar. Tehlikeli bir takımla oynayacağız. Onlara saygı duyacağız ancak biz de kazanmak zorundayız. Bu nedenle ilk düdükten son düdüğe kadar bir an olsun motivasyonumuzu kaybetmeden, yüksek bir istekle mücadele etmemiz gerek." dedi.