Jorge Jesus ayrılıyor mu? Fenerbahçe taraftarının uykularını kaçıran soru yanıt buldu

Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sezonu sarı-lacivertlilerde tamamlayacağının müjdesini verdi. Portekizli hoca, yakın çevresinden gelen "Fenerbahçe'den ayrılacak mısın?" sorusuna "Bir söz verdim ve bundan dönmem." diyerek sarı-lacivertlilerden ayrılmayacağını net bir şekilde dile getirdi.

Fenerbahçe'yi lig ve Avrupa'da zirveye taşıyan teknik direktör Jorge Jesus, kısa sürede camianın gönlünde taht kurdu. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli hocanın adının Brezilya Milli Takımı ile anılması üzerine Fenerbahçe taraftarı oldukça endişelenmişti. Jesus, yakın çevresine yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin yüreğine su serpti.

SEZONU FENERBAHÇE'DE TAMAMLAYACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, yakın çevresinin "Fenerbahçe'den ayrılacak mısın?" sorusuna Jorge Jesus net bir şekilde "Hayır!" dedi. Portekizli hocanın, sarı-lacivertlilerde mutlu olduğu ve sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağının güvencesini verdiği öğrenildi.

TAKIMIN SON DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ

Ayrılmaya niyeti olmayan Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile bir araya geldiği ve transferler hakkında görüşme yaparak, takımın son durumunun masaya yatırıldığı belirtildi.