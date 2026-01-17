Haberler

Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor

Güncelleme:
Jorge Jesus'un Al Hilal maçından sonra yaptığı "hakem baskısı" ve "siyasi etki" açıklamaları sonrası Al Hilal şikayet sürecini başlattı; Jesus'un 6 aya kadar men ve para cezası alabileceği iddia edildi.

  • Al Hilal, Jorge Jesus'un hakem baskısı ve siyasi etki iddiaları nedeniyle resmi şikayet süreci başlattı.
  • Jorge Jesus'un Al Hilal'in şikayeti sonucunda 6 aya kadar men ve 300 bin riyal para cezası alabileceği iddia edildi.

Jorge Jesus'un Al Hilal maçı sonrası yaptığı "hakem baskısı" ve "siyasi etki" vurgulu açıklamalar Suudi Arabistan'da krizi büyüttü. Al Hilal, Portekizli teknik adam için resmi şikayet sürecini başlatırken Jesus'un 6 aya kadar men ve para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.

AL HILAL MAÇI SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Al-Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus, Al Hilal karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündemin merkezine oturdu. Portekizli teknik adam, Al Hilal oyuncularının hakem üzerinde baskı kurduğunu savundu ve Al-Nassr'ın "Al Hilal'in sahip olduğu siyasi etkiye sahip olmadığını" söyledi.

JESUS'TAN SERT SÖZLER

Jorge Jesus, maç sonu değerlendirmesinde Al Hilal'in maç yönetimini kendi lehine çevirmek için hakeme baskı yaptığını öne sürdü. Ayrıca Al Hilal'i "deneyimli ve maçları iyi yöneten bir takım" olarak tanımladı ve "Bu takımı ben kurdum" ifadesini kullandı.

AL HILAL HAREKETE GEÇTİ

Al Hilal, Jesus'un sözleri üzerine adli makamlara başvuracaklarını açıkladı. Kulüp, yaptığı açıklamada Suudi futbolunun uluslararası düzeyde rekabet eden bir proje haline geldiğini vurguladı ve Jesus'un ifadelerinin futbolun tarafsızlığı ile rekabet bütünlüğüne zarar verdiğini savundu.

6 AYA KADAR MEN VE PARA CEZASI İDDİASI

Sürece ilişkin değerlendirmelerde, Al Hilal'in şikayeti sonrası Jorge Jesus'un 6 aya kadar uzaklaştırma cezası ve 300 bin riyal para cezası ile karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü.

TÜRKİYE'DEKİ "SÜPER LİG" ÇIKIŞI YENİDEN HATIRLANDI

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde kullandığı "Süper Lig'in sportif gerçekliği yok" şeklindeki sözler de yaşanan tartışmanın ardından yeniden gündeme geldi.

KARİYER ZAMAN ÇİZELGESİ GÜNDEM OLDU

Jorge Jesus, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış, ardından Al Hilal'in başına geçmişti. Daha sonra Al Hilal ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam, Temmuz 2025'te Al-Nassr'da göreve başlamıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor



