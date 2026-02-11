2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler bin metre kategorisinde ABD'li Jordan Stolz, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya'da düzenlenen organizasyonun 5. gününde sürat pateni erkekler bin metre müsabakaları, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Jordan Stolz, 1 dakika 6.28 saniyelik süresiyle altın madalyaya ulaştı. Bin metrede dünya rekorunun sahibi Stolz, bu derecesiyle olimpiyat rekorunu da ele geçirdi.

Hollandalı Jenning de Boo'nun 0.5 saniye farkla gümüş madalya aldığı kategoride Çinli Zhongyan Ning ise 1.06 saniye geride bronz madalya elde etti.