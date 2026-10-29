Jokic, Denver-Pelicans maçında 200. triple-double yapan ikinci NBA oyuncusu oldu

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Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) Nikola Jokic, formasını giydiği Denver Nuggets'ın deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 104-91 yendiği maçta, NBA tarihinde 200 triple-double'a ulaşan ikinci oyuncu oldu.

NBA'de normal sezonlarda 200. triple-double'ını yapan Jokic, maçta 21 sayı, 13 ribaunt ve 10 asist kaydetti.

Tüm zamanların triple-double rekorunun sahibi olan Russell Westbrook, NBA'de 18 sezonda 209 triple-double'a imza atmıştı. Jokic ise devam eden 12. sezonunda ve 200. triple-double'ına ulaştı.

Rockets, namağlup serisini sürdürdü

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlık nedeniyle oynamadığı maçta deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 132-100'lük skorla mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

Batı Konferansı'nda sezona 5'te 5 galibiyetle başlayan Rockets'ta Fred VanVleet 24, Amen Thompson ise 23 sayı kaydetti.

Houston'ın maç başına 24,5 sayı ortalamasıyla en skorer oyuncusu konumunda bulunan Alperen, bel ağrısı nedeniyle maçta oynamadı.

Bucks'ta ise Tyler Herro'nun 23 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Adem Bona'dan 1 sayı, 1 ribaunt, 1 blok

Philadelphia 76ers deplasmanda Indiana Pacers'ı 114-109 mağlup ederken Tyrese Maxey, 27 sayı kaydederek takımını galibiyete taşıdı.

Doğu Konferansı'nda sezonun ilk 5 maçında 4. galibiyetini elde eden 76ers'ta Joel Embiid 21 sayı ve 11 ribaunt, Jaylen Brown 20 sayı ve 10 ribaunt, Anfernee Simons 20 sayı, LeBron James ise 13 sayı ve 10 asist kaydetti.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona ise 1 sayı, 1 ribaunt, 1 blok ile maçı tamamladı.

Pacers'ta Pascal Siakam'ın 26 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: AA