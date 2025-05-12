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Jokeyini Atan At, Yarışı Birinci Tamamladı

Jokeyini Atan At, Yarışı Birinci Tamamladı
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Balıkesir'in Yakupköy'de düzenlenen Kaymak Festivali'nde yapılan rahvan at yarışında, jokeyini atan at, birinciliği elde etti. Yarış sonrası düşen jokeye sağlık ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy'de ilk kez düzenlenen Kaymak Festivali ve Hıdırellez Köy hayrında düzenlenen rahvan at yarışında birincilik için koşan at, yarış bitişine metreler kala jokeyini üstünden attı. Jokeyi olmadan koşan at yarışı birinci bitirdi.

Baharın müjdecisi Hıdırellez için Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy kırsal mahallesinde ilk kez düzenlenen Kaymak festivali ve Hıdırellez şenlikleri kapsamında düzenlenen rahvan at yarışlarında ilginç bir olay meydana geldi. Festival kapsamında yapılan rahvan at yarışında önde birincilik için mücadele veren at, bitiş noktasına metreler kala jokeyini üstünden attı. Jokeyi olmadan koşan at, yarışı da önde tamamladı. Attan düşen jokeye 112 sağlık ekipleri müdahale etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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