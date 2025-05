Jokeyini Atan At, Yarışı Birinci Tamamladı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy'de ilk kez düzenlenen Kaymak Festivali ve Hıdırellez Köy hayrında düzenlenen rahvan at yarışında birincilik için koşan at, yarış bitişine metreler kala jokeyini üstünden attı. Jokeyi olmadan koşan at yarışı birinci bitirdi.

Baharın müjdecisi Hıdırellez için Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy kırsal mahallesinde ilk kez düzenlenen Kaymak festivali ve Hıdırellez şenlikleri kapsamında düzenlenen rahvan at yarışlarında ilginç bir olay meydana geldi. Festival kapsamında yapılan rahvan at yarışında önde birincilik için mücadele veren at, bitiş noktasına metreler kala jokeyini üstünden attı. Jokeyi olmadan koşan at, yarışı da önde tamamladı. Attan düşen jokeye 112 sağlık ekipleri müdahale etti. - BALIKESİR