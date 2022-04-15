Joker göreve geçiyor! Beşiktaş'ın kurtarıcısı Necip Uysal
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta savunmada kriz çıktı. Welinton'u kullanamayacak teknik direktör Valerien Ismael, Necip'i stopere çekecek.
Giresunspor'la karşılaşacak Beşiktaş, 3'lü savunmaya alıştığı dönemde Welinton'u kaybetti. Brezilyalı futbolcu ile merkezi koruyan Ismael, Welinton'un yokluğu sebebiyle çareyi Necip'te buldu.
FORMA ŞANSI
Sezon başında stoperde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Necip için bu maç önemli sınav olacak. Adeta oynamadığı bölge kalmayan Necip, Giresunspor maçıyla formayı temelli alabilir.