Joker göreve geçiyor! Beşiktaş'ın kurtarıcısı Necip Uysal - Haberler

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Joker göreve geçiyor! Beşiktaş'ın kurtarıcısı Necip Uysal

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta savunmada kriz çıktı. Welinton'u kullanamayacak teknik direktör Valerien Ismael, Necip'i stopere çekecek.

Giresunspor'la karşılaşacak Beşiktaş, 3'lü savunmaya alıştığı dönemde Welinton'u kaybetti. Brezilyalı futbolcu ile merkezi koruyan Ismael, Welinton'un yokluğu sebebiyle çareyi Necip'te buldu.

Joker göreve geçiyor! Beşiktaş'ın kurtarıcısı Necip Uysal

FORMA ŞANSI

Sezon başında stoperde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Necip için bu maç önemli sınav olacak. Adeta oynamadığı bölge kalmayan Necip, Giresunspor maçıyla formayı temelli alabilir.

Joker göreve geçiyor! Beşiktaş'ın kurtarıcısı Necip Uysal

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Valerien Ismael, Necip Uysal, Beşiktaş, Spor, Haberler

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