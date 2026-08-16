Alanyaspor'da Pereira: Hatalarımız 1 puana mal oldu

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 beraber kaldıkları maçın ardından, "Yaptığımız hatalar buradan 1 puanla ayrılmamıza neden oldu" dedi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Karşılaşma, Deian Sorescu ve Ruan Duarte'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da lige 1 puanla başladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, ligin ilk haftasında deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu ama 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi. Pereira, "İyi bir ilkyarı oynadık. Takım olarak iyi futbol oynadık ve çok sayıda şans yakaladık. İlk yarı bizim için çok iyiydi. Rakibimizin sadece bir frikiği vardı. Net olarak daha iyiydik. Ama ikinci yarıda daha iyi bir Gaziantep takımı vardı. Saha içinde diriliğimizi kaybettik, yorulduk ve sorunlar yaşadık. Rakibimiz daha iyiydi ama en iyi pozisyonları da gol attıkları pozisyondu. Gol yediğimiz pozisyonda top çevirirken topu uzaklaştıramadık ve kaybettik. Kendi kullandığımız taçta topu kaybettik ve rakip 2-3 oyuncumuzu geçerek golü attı. Bu bizim için affedilemezdi ve 2 puanımıza mal oldu. Oyuncularımın performansından memnunum. Maçın sonuna yaklaştığımız net bir pozisyonumuz vardı, golü bulabilirdik. Yaptığımız hatalar buradan 1 puanla ayrılmamıza neden oldu. Daha çok çalışarak ve ders alarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı