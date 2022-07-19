Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Joao Pedro imza için İstanbul'a geldi
Demirören Haber Ajansı - Murat Solak - Spor
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İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'nin formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Pedro, sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Joao Pedro, İstanbul'a geldi. Pedro, İtalya'nın Palermo kentinden kalkan özel uçakla saat 09.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Ailesiyle birlikte gelen Pedro'yu Fenerbahçeli yetkililer karşılarken, oyuncu ve ailesi kendileri için ayarlanan araçla havalimanından ayrıldı.
SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK
Joao Pedro'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atmayı atacak. Galatasaray ile de çok kez ismi anılan tecrübeli golcü geçen sezon Cagliari formasıyla 39 maçta 13 gol 4 asist kaydetti.
Demirören Haber Ajansı / Murat Solak - Spor