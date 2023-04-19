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Joao Pedro, 7,5 ay sonra golle tanıştı

Joao Pedro, 7,5 ay sonra golle tanıştı

Spor Haberleri

Medipol Başakşehir deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Joao Pedro, takımının gollerine imza atarken, Süper Lig'de 7,5 ay sonra fileleri havalandırdı.

Medipol Başakşehir deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Joao Pedro, takımının gollerine imza atarken, Süper Lig'de 7,5 ay sonra fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşerken, 88 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. 46. dakikada Arda Güler'in yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, Kanarya'nın gollerinde pay sahibi oldu.

31 yaşındaki forvet, ligin 5. haftasında Kayserispor ağlarını havalandırırken, Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü atmıştı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Pedro, 12 lig maçında golle tanışamazken, Başakşehir karşısında suskunluğunu bozdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Başakşehir Joao Pedro Spor Haberler

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