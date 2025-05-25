Joao Mario, Süper Lig'de 4. Golünü Attı
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Joao Mario, Çaykur Rizespor'a karşı oynanan maçta 4. golünü kaydetti. Beşiktaş, Trednyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Joao Mario, Süper Lig'deki 4. golünü Çaykur Rizespor ağlarına attı.
Trednyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların golü 64. dakikada Joao Mario'dan geldi. Tecrübeli futbolcu, böylelikle ligde 26. maçında 4. golünü kaydetti. Başarılı oyuncu, daha önce Sivasspor, Kayserispor ve Adana Demirspor ağlarını sarsmıştı.
Joao Mario, tüm kulvarlarda ise 36 mücadelede 6 gol, 4 asiste ulaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor