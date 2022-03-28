Joachim Löw herkesi ters köşe yaptı! Fenerbahçe derken milli takıma gidiyor

Joachim Löw'ün Avusturya Milli Takımı'yla masaya oturacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe'yle anlaştığı öne sürülen ancak sarı-lacivertli kulüple henüz resmi bir sözleşme imzalamayan Alman hocanın akıbetinin ne olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

EN CİDDİ ADAY LÖW

Sporx'in Alman basınından aktardığı habere göre, Avusturya'nın Dünya Kupası'na katılamaması sebebiyle mevcut teknik direktörü Franco Foda ile yollarını kesin olarak ayırmaya hazırlandığı ve yeni isim olarak en ciddi adayın Joachim Löw olduğu kaydedildi. Öte yandan, Alman teknik adamın Fenerbahçe ile de henüz resmi bir sözleşme imzalanmadığı ifade edildi.

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