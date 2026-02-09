Haberler

Zenit, Jhon Duran'ı resmi olarak açıkladı

Zenit, Jhon Duran'ı resmi olarak açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran, Zenit ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Duran, Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye geldikten sonra Rusya ekibine transfer oldu.

ZENİT, Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Al Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Jhon Duran, ara transfer döneminde Rusya takımlarından Zenit'le kiralık olarak anlaştı.

Rus ekibi transferi, "Kolombiyalı forvet, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Futbol Kulübü'nden 2025/26 sezon sonuna kadar kiralık olarak aramıza katılıyor" ifadeleriyle resmi internet sitesinden duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı

Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

İlk kare geldi! İşte yeni takımı