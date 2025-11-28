Haberler

Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Güncelleme:
Dün akşam oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe-Ferencvaros maçında Jhon Duran'ın gördüğü kırmızı kart çok konuşulmuştu. Kolombiyalı golcünün öfkesine neden hakim olamadığı maçtan sonra netleşti. İddialara göre rakip oyuncu, Duran'ın ailesine küfür etti.

  • Jhon Duran, Ferencvaroslu Toon Raemaekers'e kafa atarak kırmızı kart aldı.
  • Kırmızı kartın nedeni, Raemaekers'in Duran'ın ailesine hakaret etmesi olarak belirtildi.
  • Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 11 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Gecenin en çok tartışılan olayı ise son dakikalarda Jhon Duran'ın kırmızı kartı oldu.

OYUNA GİRDİ, 30 DAKİKA SONRA ATILDI

Maça yedek başlayan Kolombiyalı forvet, 60. dakikada oyuna dahil oldu. 90+1'de Ferencvaroslu Toon Raemaekers'e fiziksel müdahalede bulundu ve direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maç sonrası gazetecilerin "Derbiye hazır mısın?" sorusuna Duran'ın verdiği kısa yanıt, "Evet, hazırım." oldu.

KIRMIZI KARTIN PERDE ARKASI: AİLESİNE HAKARET

Tartışmalı pozisyonun arka planı karşılaşmanın ardından aydınlandı. Saha içi kaynaklara göre Raemaekers, pozisyon sırasında Jhon Duran'ın ailesine küfür etti. Bu ağır tahrik üzerine Duran'ın kontrolünü kaybettiği ve kırmızı kartın bu nedenle geldiği ifade edildi. Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken Fenerbahçe cephesi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

DURAN'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon:

  • 11 maç – 2 gol – 2 asist

Kolombiyalı golcü, buna rağmen son maçtaki kırmızı kartıyla gündemin merkezine oturdu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Hakem yaramazmis. Bizim hakemler olsaydi yesilli youncuyu atradi, ha diyelim durani atti, kesin tahkimden döner, hakeme ceza verirdik.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

O da ona etsin niye kafa atiyon?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
