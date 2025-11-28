Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Gecenin en çok tartışılan olayı ise son dakikalarda Jhon Duran'ın kırmızı kartı oldu.

OYUNA GİRDİ, 30 DAKİKA SONRA ATILDI

Maça yedek başlayan Kolombiyalı forvet, 60. dakikada oyuna dahil oldu. 90+1'de Ferencvaroslu Toon Raemaekers'e fiziksel müdahalede bulundu ve direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maç sonrası gazetecilerin "Derbiye hazır mısın?" sorusuna Duran'ın verdiği kısa yanıt, "Evet, hazırım." oldu.

KIRMIZI KARTIN PERDE ARKASI: AİLESİNE HAKARET

Tartışmalı pozisyonun arka planı karşılaşmanın ardından aydınlandı. Saha içi kaynaklara göre Raemaekers, pozisyon sırasında Jhon Duran'ın ailesine küfür etti. Bu ağır tahrik üzerine Duran'ın kontrolünü kaybettiği ve kırmızı kartın bu nedenle geldiği ifade edildi. Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken Fenerbahçe cephesi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

DURAN'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon:

11 maç – 2 gol – 2 asist

Kolombiyalı golcü, buna rağmen son maçtaki kırmızı kartıyla gündemin merkezine oturdu.