Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı
Dün akşam oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe-Ferencvaros maçında Jhon Duran'ın gördüğü kırmızı kart çok konuşulmuştu. Kolombiyalı golcünün öfkesine neden hakim olamadığı maçtan sonra netleşti. İddialara göre rakip oyuncu, Duran'ın ailesine küfür etti.
- Jhon Duran, Ferencvaroslu Toon Raemaekers'e kafa atarak kırmızı kart aldı.
- Kırmızı kartın nedeni, Raemaekers'in Duran'ın ailesine hakaret etmesi olarak belirtildi.
- Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 11 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Gecenin en çok tartışılan olayı ise son dakikalarda Jhon Duran'ın kırmızı kartı oldu.
OYUNA GİRDİ, 30 DAKİKA SONRA ATILDI
Maça yedek başlayan Kolombiyalı forvet, 60. dakikada oyuna dahil oldu. 90+1'de Ferencvaroslu Toon Raemaekers'e fiziksel müdahalede bulundu ve direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maç sonrası gazetecilerin "Derbiye hazır mısın?" sorusuna Duran'ın verdiği kısa yanıt, "Evet, hazırım." oldu.
KIRMIZI KARTIN PERDE ARKASI: AİLESİNE HAKARET
Tartışmalı pozisyonun arka planı karşılaşmanın ardından aydınlandı. Saha içi kaynaklara göre Raemaekers, pozisyon sırasında Jhon Duran'ın ailesine küfür etti. Bu ağır tahrik üzerine Duran'ın kontrolünü kaybettiği ve kırmızı kartın bu nedenle geldiği ifade edildi. Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken Fenerbahçe cephesi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
DURAN'IN PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon:
- 11 maç – 2 gol – 2 asist
Kolombiyalı golcü, buna rağmen son maçtaki kırmızı kartıyla gündemin merkezine oturdu.