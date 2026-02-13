Haberler

Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim

Güncelleme:
Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve ara transfer döneminde Zenit'e transfer olan Jhon Duran'ın, Rus takımına transferi öncesinde içlerinde Galatasaray'ın da olduğu 24 kulübe önerildiği ancak hiçbir takımın Kolombiyalı oyuncuyu istemediği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, beklentilerin bir hayli uzağında kalmış ve ara transfer döneminde Rusya Ligi takımlarından Zenit'e imza atmıştı.

JHON DURAN İÇİN ÇARPICI İDDİA

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Rusya'ya giden Kolombiyalı oyuncunun transfer süreciyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY DAHİL 24 TAKIMA ÖNERİLDİ

Rus basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'den ayrılış sürecine giren 22 yaşındaki santrforun menajeri, oyuncusunu Galatasaray'ın da içlerinde olduğu 24 kulübe birden önerdi.

TÜM TAKIMLAR VETO ETTİ

Bu kulüplerin arasında Barcelona, Real Sociedad, Manchester United, Milan, Ajax, AZ Alkmaar, Torino gibi kulüplerin yer aldığı belirtilirken, tüm takımların Jhon Duran'ı transfer etmekten kaçındığı ifade edildi. Duran'ın en sonunda Zenit ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Cemre Yıldız
500

