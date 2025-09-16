Jhon Duran'dan haber var
Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın sakatlığı sona eriyor. İspanya'da özel tedavi gören 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden izledi. Ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın son kontrollerinde iyileşme gözlemlendi. Genç golcünün kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yaz transferinde kiraladığı genç golcü Jhon Duran, sakatlığını atlatma aşamasına geldi. Kolombiyalı oyuncunun kısa süre içinde takımla idmanlara başlaması bekleniyor.
SAKATLIĞI SON AŞAMADA
Al-Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan 21 yaşındaki Jhon Duran, yaşadığı sakatlık nedeniyle özel tedavi için İspanya'ya gitmişti.
İSTANBUL'A DÖNDÜ
Genç futbolcu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.
TAKIMA DÖNÜŞ HAZIRLIĞI
NTV Spor'un haberine göre ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın son kontrollerinde iyileşme kaydedildi. Kolombiyalı golcünün kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.