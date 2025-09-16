Jhon Duran'dan haber var

Haberler

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın sakatlığı sona eriyor. İspanya'da özel tedavi gören 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden izledi. Ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın son kontrollerinde iyileşme gözlemlendi. Genç golcünün kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

SAKATLIĞI SON AŞAMADA

Al-Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan 21 yaşındaki Jhon Duran, yaşadığı sakatlık nedeniyle özel tedavi için İspanya'ya gitmişti.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Genç futbolcu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

TAKIMA DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

NTV Spor'un haberine göre ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın son kontrollerinde iyileşme kaydedildi. Kolombiyalı golcünün kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
