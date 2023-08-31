Jetsurf 100. Yıl Kupası Afyonkarahisar'da Heyecan Verici Anlara Sahne Oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği 'Jetsurf 100'ncü Yıl Kupası' final yarışları, Afyonkarahisar'ın Büyük Taarruzun etkinlikleri çerçevesinde heyecan verici anlara sahne oldu. İsmail Kaptanoğlu birinci, Murat Yorgancılar ikinci ve Mertcan Tuna üçüncü oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği 'Jetsurf 100'ncü Yıl Kupası' final yarışları, Afyonkarahisar'ın Büyük Taarruzun etkinlikleri çerçevesinde heyecan verici anlara sahne oldu.

Jetsurf 100. Yıl Kupası, Büyük Taarruzun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlendi. Zaferin Şehri Afyonkarahisar'da Büyük Taarruzun 101. yıl dönümü kutlamaları devam ederken, Türkiye Motosiklet Federasyonunun tarafından düzenlenen Jetsurf 100. yıl kupası final yarışları da kente farklı bir renk kattı. Turnuva Afyonkarahisar'da yapılan final etabı ile tamamlandı.12 sporcunun katıldığı yarışmalar sonucunda İsmail Kaptanoğlu birinci, Murat Yorgancılar ikinci ve Mertcan Tuna üçüncü oldu.

Yeni bir spor dallarından olan Jetsurf sporu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Motor Sporları Federasyonun iş birliğinde bu yıl ülkemizde uygulanmaya başlandı. Slalom parkurunun bulunduğu yarışlar 4 etaptan oluşuyor ve en iyi derece alan sporcu birinci oluyor. - AFYONKARAHİSAR